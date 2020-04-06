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台南轉運站機車租賃業者衝突事件　交通局：不容忍類似惡性競爭行為

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▲台南運轉站日前發生周邊機車租賃業者衝突事件，台南市警五分據報受理提告調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南運轉站日前發生周邊機車租賃業者衝突事件，台南市警五分據報受理提告調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南轉運站日前發生周邊機車租賃業者衝突事件，台南市警五分據報受理提告，交通局強調絕不能容忍類似惡性競爭行為，要求轉運站經營業者，依管理合約處置，並持續輔導業者納管合法進駐提供服務，以維護台南轉運站整體秩序及服務品質。

台南市警局指出，4月2日下午1時36分在五分局轄內台南轉運站發生糾紛案件，遭毆打受傷的胡、蔡2名被害人已由五分局北門派出所製作筆錄提告，五分局除依法偵辦，並加強轉運站的巡邏密度。

五分局指出，保障合法取締非法係五分局堅持的信念，若有違法攬客的行為，將依社會秩序維護法第64條移請法院裁處，或依道路交通管理處罰條例第81條之1處罰。同時也將結合相關局處（交通局、勞工局、財稅局等）進行聯合稽查，絕不容許業者有任何暴力行為破壞法治社會、亦絕不容許暴力行為挑釁公權力。

至於出手打人的陳姓嫌犯，已由五分局偵查隊儘速通知到案說明，以釐清這次的暴力行為相關案情，是否有教唆其他共犯情事，將嚴查嚴辦，絕不容許有任何漏網之魚。

交通局局長王銘德表示，台南轉運站是市長黃偉哲相當重視的交通建設，不但是台南市具指標性的公共運輸場站，也是台南的門面，絕不容許不肖業者滋事。營運初期有機車租賃業者違法攬客亂象，交通局立即要求營運業者，比照機場、高鐵站等現代化大型場站，輔導租車業者合法簽約進駐以利管理，亦可提供民眾旅運需求

公共運輸處處長吳俁之表示，日前機車租賃業者衝突事件除由警察單位續為調查，如確有違失甚至不法情事，將責成轉運站營運業者依照合約處罰。後續亦將持續勸離非法攬客行為，並輔導業者合法簽約進駐，以確保轉運站營運秩序，提供民眾優質的服務品質。

據了解，台南運轉站4月2日下午，有租車業者疑看到同業進入地盤，誤以為要搶客，涉嫌衝上前朝對方一陣猛打，被打男子的員工拿出手機錄影，也遭受波及，2人都被打傷送醫救治。雖然事後被指控的業者表示，是離職員工和對方狹路相逢才會動手，但被打的2名被害人依法向市警五分局提告，目前由五分局偵辦中。

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