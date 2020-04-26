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防疫防群聚　台中5月實施線上買停車月票最高省720元

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▲台中市政府5月起推出線上購買停車月票措施。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市政府5月起推出線上購買停車月票優惠措施，民眾不用去現場排隊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市為了減少民眾群聚排隊傳染風險，5月1日起推出線上購買停車月票，買1個月享95折優惠，買3個月以上，打9折，如果買6個月月票，最高可省720元，每月1日至20日起開放訂購「次月」的停車月票。

交通局長葉昭甫指出，因應新冠肺炎疫情，為了讓民眾不受政府辦公時間限制，並省去交通時間，減少排隊群聚感染風險，在家就可透過交通局停車管理處網頁，透過線上購買停車月票，民眾防疫還可省荷包。

線上購票開放時間是每月1日至20日，訂購「次月」起的停車月票，買1個月月票，打95折，3個月以上打9折，以指定月票（僅適用住家附近一定範圍的車位）為例，每月月費600元，1次買6個月，可省下360元，若是買非指定月票（全市路邊車位都可停）月費1200元，就可省下720元，月票最多可預購6個月，開單路外場停車月票則是3個月。

葉昭甫說明，民眾線上購買月票後，如果擔心上班時間家裡沒有人可代收掛號月票信件，可指定公司等收信，交通局將採掛號方式郵寄，民眾免付掛號郵資，不過金流處理工本費用由購買者負擔（信用卡付費工本費為月票金額1.8%；超商代碼繳費工本費每筆26元）。

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