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文華東方衝擊北市回饋　財政局：若違約可求償

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▲▼台北文華東方酒店。（圖／資料照）

▲台北文華東方酒店。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

五星飯店文華東方酒店傳出大量解雇，北市勞動局調查後證實，文華東方將於6月7日資遣212人，還有第2波解雇名單39人，加起來一共是251人，北市議員鍾沛君28日質疑停止訂房將衝擊北市回饋，對此，財政局允諾盡快與業者磋商，若無法依約履行，就可依民法求償。

鍾沛君在議會財政建設部門質詢指出，她非常驚訝訂房網早已關閉網站，對於訂房業務受影響、受到大幅度限縮早有準備，然而四項回饋當中，每年可以拿到豪華客房185房次、大宴會廳16次、文華廳16次、東方廳25次、現金額度180萬元整；沒有使用也不可以延後，今年因為疫情影響使用率本來比較低，但現在訂房部關起來了，請問185房間打算怎麼辦，「認賠了事？」

北市產發局長林崇傑坦言，他也是這兩天在媒體知道，但是宴會廳不在取消內容，申請部分是如常進行，唯一受影響是台北電影節，而談判是財政局談的，會再邀請相關單位討論。財政局長陳家蓁強調，會一起跟產發局，都發局找業者討論。

鍾沛君更披露，過去3年使用狀況，使用率沒有100%，部分設施是逐年遞減的，107年客房使用率達到9成以上，但是有11房沒有用，宴會廳使用率只有2成8、文華廳1成8，東方廳則有6成6，都是沒用就賠了，只有現金可以往後推移，107年還剩35萬沒有用，108年使用客房45房，宴會廳跌到6.25％，現金剩2萬多元。

鍾沛君質疑，107、108沒有用的房間為什麼這麼多，沒有用完的打算怎麼用？林崇傑表示，會議廳使用率比較低，文華東方要支付會議廳要支付用餐、飲料的費用，府內單位優先申請晶華，已將審查機制調整。

鍾沛君質疑，在受到疫情2月到5月，有沒有哪1分鐘，想過沒有辦法展延使用措施要怎麼辦？受到疫情使用率下降，是過去幾個月可以預知的狀況，為何沒想到要跟業者談延後或保留權限，難道是想說「剛好要關了，也不用了」？

林崇傑指出，現在還沒去談，他認為飯店受影響是全面性的，沒有立即去處理。讓鍾沛君氣得痛批，早就可以預期到使用率一定不如往年，因為沒有疫情也不會達到100%，就是沒有顧到台北市、市民的權益，早就應該去跟飯店談怎麼保留到明年使用。

陳家蓁表示，「議員的提醒我們會盡快跟業者來談，把市府該有的權益去展延」。財政局事後補充，目前正與文華東方磋商中，文華東方提出替代方案，若無法依約履行，就可依民法求償。

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