文華東方「18億住房回饋」被翻出　高嘉瑜疑：若歇業剩下的住房回饋呢？

▲高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

五星飯店文華東方酒店傳出大量解雇，北市勞動局調查後證實，文華東方將於6月7日資遣212人，還有第2波解雇名單39人，加起來一共是251人。對此，民進黨立委高嘉瑜看到報導表示，在馬政府任內文華東方用「住房回饋」換取北市府同意1347坪、市價18億8500萬的容積獎勵，有圖利財團之嫌；如今文華東方大量裁員，未來若歇業的話，剩下的住房回饋要如何補償？

高嘉瑜指出，文華東方酒店給市府的原始回饋條件非常嚴苛，不僅當年度的住房額度沒用完無法保留到隔年繼續使用，回饋年限也只有15年，從103年到118年。依回饋方案，換算下來平均每房台北市府的成本約33萬，是一晚房價的33倍。

高嘉瑜表示，「空前絕後、史無前例的容積率換住房率就只有文華東方這一件」，當時的都發局長許志堅因收賄入獄 ，今天聲請再審遭駁回，「如果文華東方歇業了，剩下的住房回饋呢？」

時任北市議員高嘉瑜在2016年的記者會指出，文華東方當時以住房、會議廳使用等回饋方式換取增額25％容積率（約1347坪），若以目前鄰近豪宅平均房價換算，相當於18億8500萬元，但市府局處使用率卻非常低，使用年限也僅有15年，恐有圖利財團之嫌，呼籲市府應重新檢討議約內容。

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