文華東方擬6／7資遣212人！勞動局：未說明最高罰50萬

▲北市勞動局長陳信瑜說明文華東方解雇事宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

經過北市勞動局徹夜清查，勞動局長陳信瑜28日證實五星級飯店文華東方將解僱251人，已達大量解僱勞工保護法規定之標準。但業者提出第二波212人名單申請時間未符合大解法「60天前申請」，若未說明將開罰10萬到50萬元。

勞動局指出，這件事情的爭議點在於若文華東方堅持6月7日資遣員工，沒有符合大解法規定，在60天前提出申請，將會有10萬到50萬的罰則，呼籲文華東方，透過中央紓困方案，或是和勞工達成相關協議，形成共識，無論是延後資遣日期，或是利用紓困方案與勞工一起撐下去，共體時艱。

勞動局指出，目前文華東方是已經違反大解法，勞動局將要求業者發文說明，若沒有說明就會依法開罰10萬到50萬，依照規定計算，應該到7月27日才是合法的資遣日。

陳信瑜表示，文華東方酒店已於5月27日透過網路通報系統，於晚上6點56分提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，勞動局已受理審核中。目前員工勞保人數863人，以3月27日至5月27日已資遣通報資料顯示，該企業近期已通報資遣人數39人，如果再加上預定的212人，將有251人離開酒店，已達大量解僱勞工保護法規定之標準。

陳信瑜局長表示，勞動局關切員工生計，倘事業單位因受景氣與疫情影響，須調整營運機制，仍應優先保障勞工權益，目前本局有接獲1名孕婦在解雇名單，勞動局期待資方要能與勞方坦誠協商，透過大量解僱、資遣條件等完備法定程序。

針對勞工被資遣後的保障，勞動局表示，可向就業服務處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫，也可運用台北人力銀行的線上就業博覽會找工作，勞動局也將責成就服處主動入廠提供勞工就業資源協助。

根據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數5分之1或單日逾80人；或是，同一事業單位於60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，就屬於大量解僱，必須在60天前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員。

此外，勞動局指出，他們昨天深夜審核名單時發現，這波資遣名單中有孕婦，強調弱勢員工若在大解名單中，認為自己也權益上損失，可以依法提出申訴。