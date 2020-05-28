快訊／文華東方「已達大量解僱標準」　確定裁員251人...包括1名孕婦

▲台北文華東方酒店。（圖／資料照）



記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

五星級飯店文華東方27日對內公告，大量解僱200餘名的員工，北市勞動局已徹夜清查，勞動局長陳信瑜於28日10點30分開記者對外說明調查結果，證實將有251人離開酒店，已達大量解僱勞工保護法規定之標準。

陳信瑜表示，文華東方酒店已於5月27日透過網路通報系統，於晚上6點56分提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，勞動局已受理審核中。目前員工勞保人數863人，以3月27日至5月27日已資遣通報資料顯示，該企業近期已通報資遣人數39人，如果再加上預定的212人，將有251人離開酒店，已達大量解僱勞工保護法規定之標準。

陳信瑜局長表示，勞動局關切員工生計，倘事業單位因受景氣與疫情影響，須調整營運機制，仍應優先保障勞工權益，目前本局有接獲1名孕婦在解雇名單，勞動局期待資方要能與勞方坦誠協商，透過大量解僱、資遣條件等完備法定程序。

針對勞工被資遣後的保障，勞動局表示，可向就業服務處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫，也可運用台北人力銀行的線上就業博覽會找工作，勞動局也將責成就服處主動入廠提供勞工就業資源協助。

▲北市勞動局長陳信瑜說明文華東方解雇事宜。（圖／記者羅婉庭攝）