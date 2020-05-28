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文華東方解雇名單有孕婦　北市勞動局：權益受損可提申訴

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▲▼北市勞動局長陳信瑜說明文華東方解雇事宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北市勞動局長陳信瑜說明文華東方解雇事宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

針對五星酒店文華東方大量解雇的情況，北市勞動局28日開記者會說明，局長陳信瑜表示，5月27日才收到文華東方大量解雇的申請書，若文華東方堅持6月7日解雇212人，就不符合《大量解僱勞工保護法》規定，依法可開罰10萬到50萬。

文華東方投保人數達到863人，以3月27日至5月27日已資遣通報資料顯示，該企業近期已通報資遣人數39人，如果再加上預定的212人，將有251人離開酒店，符合大量解雇之規定，在審核資遣名單中還有孕婦，若自覺權益受損可依法提出申訴。

勞動局表示，27日晚間6點56分收到業者大量解雇的申請書，目前文華東方6月7日預定資遣212人，依照勞基法受理當中；若文華東方堅持6月7日資遣員工，就沒有符合《大解法》規定在60天前提出申請，將會有10萬到50萬的罰則。

勞動局呼籲文華東方，透過中央紓困方案，和勞工達成相關協議，形成共識，無論是延後資遣日期，或是利用紓困方案與勞工一起撐下去，共體時艱。

勞動局指出，審核名單時發現，這波資遣名單中有一些孕婦，弱勢員工若是在大解名單中，覺得有權益上損失，就能依法提出申訴。

根據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數5分之1或單日逾80人；或是，同一事業單位於60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，就屬於大量解僱，必須在60天前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員。

勞動局表示，大解法第二條第五款規定，60天內解僱200人，就需要提出申請書，文華東方達到人數；之前那39人名單，是沒有違反就服法規定，也在規定時間內完成通報，其他名單正在清查當中。

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