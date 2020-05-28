疫情趨緩！法務部啟動「防疫新生活」監所接見恢復正常

▲法務部長蔡清祥說明法務部的「防疫新生活」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心擬放寬防疫措施讓民眾生活回歸正常，法務部配合中央政府作為，即將啟動「防疫新生活」，其轄下的矯正、檢察、調查等系統，將逐步回歸疫情前作業。包含監所接見恢復正常、檢察機關恢復正常開庭、行政執行署逐步恢復現場拍賣等等措施。

法務部長蔡清祥表示，雖然實施防疫新生活，個人的衛生習慣與健康管理，還是要遵守。他指出，法務部及所屬的機關逐步配合中央防疫指揮中心的指引，在6月7號就會完全的解禁，檢、調、廉等辦案單位，要恢復正常的傳喚與開庭及偵查，行政執行署也恢復正常拍賣模式，矯正機關也有一些措施，解禁後也不能輕忽，仍然要保持極高的警戒。蔡清祥並取出隨身酒精瓶噴霧消毒，示範「防疫新生活」。

其中矯正機關解禁方面，矯正署科長溫瑞祥表示，6月起將放寬收容人的自主監外作業，另外也將恢復「假日」接見，讓收容人能夠獲得足夠的家庭支持。另外溫瑞祥也說，停辦的文康活動與小團體課程，亦可望逐步恢復辦理。至於志工與外部師資輔導，諸如戒酒癮輔導將重啟，親職教育課程和隨母入監幼童的幼兒園受教權，也同步回復中。

而檢察機關方面，除境外返台歸案的通緝犯還保留視訊庭，其他案件將逐步取消，恢復正常傳喚，但偵查庭內，檢察官等人員還是要與被告保持安全距離。調查局在疫情期間嚴打假消息，之後將回歸查緝肅貪、經濟犯罪及毒品防制等案件。廉政署協助機關落實實名登記、強化衛教措施、掌握鄰近醫療等。行政執行署逐步恢復現場拍賣，並配置拍賣梅花座，加強違反防疫罰鍰執行。

