影／香港人道救援方案！　陳時中：入境要遵守檢疫規定

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

香港受到去年開始的反送中運動以及近日的「港版國安法」影響，「移民台灣」成為討論焦點，陸委會主委陳明通今（28）日也提出「香港人道救援方案」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，不反對人道救援，但是入境還是要遵守現在的檢疫規定。

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中國大陸全國人大28日審議「港版國安法」，引國際高度關注，總統蔡英文27日指出行政院會組專案，由陸委會負責規劃，針對香港朋友提出人道救援行動。蔡英文表示，「非常關心此刻的香港」，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，根據《港澳條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步。

▲港版國安法審議結果今（28日）下午出爐。（圖／路透社）

蔡英文也在27日透露，已與行政院長蘇貞昌討論後提出「香港人道援助行動專案」，由陸委會負責盤整資源、跨部會協調，針對港人居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規劃，「無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變」。

而關於人道救援入境台灣，陳時中表示，人道救援是比較新的情況，「人道救援我們不會反對，但是進來還是要根據現在的檢疫規定，未來也會統一新的檢疫方式。」

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