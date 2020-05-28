大學開放陸生返台「待教育部規劃時程」　陳時中：一樣要居家檢疫14天

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，目前陸港澳及僑生仍無法返台就學。成功大學昨天首先表示，研擬採取實名制方式提前分批開放陸生入境，抵台後再居家檢疫14天。對此，中央流行疫情指揮中心表示，返台時程由教育部規劃，針對畢業急迫者，要看檢疫量能是否足以承擔，入境也要遵守居家檢疫14天。

有關大專校院因應疫情面臨未來境外學生入境就學的相關檢疫準備事宜，行政院日前也指示依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，邀集相關部會共同會商，安全有序做好未來境外生入境就學準備。

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至於成大等學校狀況，教育部也表示，考量其境外生人數較多，為嚴謹規劃滯外舊生及未來新生返校後防疫準備，自行提前部署事先調查學生意願，希望做好校園防疫宿舍規劃，以完備居家檢疫準備措施。教育部重申，有關境外生入境就學事宜，須依指揮中心境管政策辦理，並無預定時程；教育部也並未要求各大學調查境外生返台意願。

對此，陳時中今（28）日在疫情記者會上表示，教育部方面也要做必要性考慮，針對畢業在即或有急迫性的，要看看基本檢疫量能是否足以承擔陸生回來，因為入境還是要求居家檢疫14天。



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