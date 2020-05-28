每艘補助6-9萬　陳亭妃成功爭取台南四草觀光船筏業者納入紓困補助

▲台南市安南區四草觀光船筏業者，在立委陳亭妃爭取下，成功納入紓困補助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的四草觀光船筏業者5月初向立委陳亭妃陳情反映，受到新冠肺炎疫情影響，遊客大減，觀光船筏幾乎停擺，卻無法納入紓困振興方案，經立委陳亭妃進行協調，28日交通部終於提出觀光管筏業者紓困補貼方案，每艘船筏依長度大小不等可申請補助6-9萬，協助四草觀光船筏業者度過難關。

陳亭妃表示，一開始由於現行「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」並未將觀光管筏及海上平台業者納入紓困對象，再加上觀光船筏不屬於觀光業，導致四草觀光船筏業者無法比照適用各部會單位的紓困方案。

5月6日陳亭妃邀集交通部觀光局、航港局、漁業署等中央單位協調後，要求交通部航港局主動和業者及地方政府溝通聯繫，並研擬一套紓困解決方案。28日 交通部終於正式提出「觀光管筏業者紓困補貼方案」，筏長超過18m每艘補助9萬，未達18m每艘補助6萬，讓受影響的業者可以來提出申請。

陳亭妃指出，現行「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」並未將觀光管筏業者納入紓困對象，為了讓此紓困方案措施有法源依據，也請交通部盡速修正該辦法，將觀光管筏納入紓困範圍並陳報行政院核定，讓業者可以早日提出申請拿到紓困補助，可以在疫情期間得以維持基本營運，度過觀光產業的寒冬。

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