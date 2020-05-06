陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

▲委陳亭妃邀集交通部觀光局、航港局、漁業署等中央單位來協調，並要求加速將船筏業者納入中央紓困補助範圍內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，台南觀光產業嚴重受到極大衝擊，連最具特色台南安南區四草綠色隧道的觀光船筏業者也受到影響，但卻遲遲無法納入紓困振興方案，為此立委陳亭妃邀集交通部觀光局、航港局、漁業署等中央單位來協調，並要求加速將船筏業者納入中央紓困補助範圍內，全力協助四草觀光船筏業者度過難關。

四草觀光船筏業者向立委陳亭妃陳情反映，近期因為新冠肺炎疫情影響，遊客少了一半以上，綠色隧道觀光船筏幾乎停擺，現在幾乎都沒有團體觀光團客，只能靠部分散客來硬撐，連員工薪水都快發不出來了，甚至有些業者乾脆就先暫時停止載客，但是現行中央交通部、農委會漁業署所提出紓困補助方案，四草觀光船筏業者根本都無法適用，讓這些業者急著跳腳。

陳亭妃表示，搭船筏暢遊四草綠色隧道是台南重大旅遊亮點之一，這些四草觀光船筏業者都領有地方政府發給的觀光管筏執照，市政府也訂出「台南市四草水域觀光管筏管理自治條例」來管理，自治該條例制定時也需呈報至中央交通主管機關來核備。這段期間四草觀光船筏業者營運確實受疫情嚴重影響，載客率驟降，平日幾乎是沒有任何旅客，已經撐不下去了，是最需要被紓困的對象，不能被遺漏排除。

陳亭妃認為中央提出紓困補助方案，最重要意義就是要貼近地方產業需求，幫助受影響基層業者度過難關，她要求與會中央交通主管機關盡速釐清確認到底是哪個單位要來協助四草觀光船筏業者辦理紓困補助申請，千萬別再互踢皮球了，要與四草觀光船筏業者站在一起、共度產業的寒冬。

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