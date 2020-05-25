陳時中下一站去台南　鄉親列爆「餵食清單」：沒胖兩公斤不能離開！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前將防疫記者會移師墾丁，宣導防疫樂活行。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中率領團隊抗疫有成，23、24日率領防疫五月天到墾丁宣傳「防疫樂活行」，所到之處人潮擠爆，儼然成為「振興經濟」的最佳代言人。對此，民進黨立委陳亭妃25日在臉書表預告，陳時中近期會到台南推廣防疫新措施，屆時會帶著阿中部長品嘗台南美食。

陳亭妃表示，陳時中部長已經答應，近期將在狀況許可之下前往台南！自己也迫不及待要帶阿中部長去台南四處走走看看。

陳亭妃說，除了帶陳時中享受台南獨特的人文風情、品嚐道地的巷弄美食之外，想讓部長感受咱台南人的熱情，並親自向所有的防疫英雄們致謝！而台南人將誠摯歡迎部長及所有台灣防疫英雄的前來！

網友看到貼文後留言熱烈歡迎陳時中，「各縣市應該都會邀請 防疫五月天去吧！」、「赤坎樓老街很多在地美食小吃店讚！」、「 補補幾個月來的辛勞，阿中沒胖兩公斤不能離開喔」、「那可能要請啊中部長來一個星期喔～」。

也有不少網友熱心推薦景點跟美食，「帶阿中部長搭船遊四草綠色隧道」、「早餐牛肉湯，午餐鱔魚炒麵晚餐，晚餐虱目魚全餐伴手禮 台南麻油膨餅」、「赤坎樓老街很多在地美食小吃店讚！」、「安平（周式蝦捲）」、「阿堂鹹粥」、「金華路淸珍鴨肉羹」。



