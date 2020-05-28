落實「防疫新生活運動」　林姿妙：畢旅等校外教學戶外教育活動解禁

▲宜蘭縣長林姿妙（右）28日宣布畢業旅行等學校等活動解禁。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因應國內疫情平穩，社區內相對安全，全國都將逐步適度放寬防疫措施。宜蘭縣長林姿妙28日於宜縣流行疫情指揮中心會議中表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，學校可適時辦理室內外集會、校外教學（含畢業旅行）及戶外教育等活動，且落實防疫措施，活動可不受室內100人、室外500人之限制。

宜縣府表示，宜縣學校辦理室內外集會、校外教學、戶外教育等活動，應維持社交距離、配戴口罩；校外教學活動（含畢業旅行）、戶外教育等活動，則要留意景點、完善規劃住宿地點，做好防疫準備，遵守「防疫新生活運動」之指引並確實執行。

另，為了讓民眾順利恢復正常生活，目前宜縣已同意在遵守上述準則（保持社交距離、落實個人衛生防護及戴口罩、建立實名制及環境清消） 的前提下，活動可以不受室內100人、室外500人的限制。

而自6月7日起，只要仍可維持本土病例零確診或無社區感染的狀況，中央疫情指揮中心規劃將擴大鬆綁生活防疫規範！民眾只要配合實名（聯）制，及落實個人防護措施（勤洗手並落實咳嗽禮節、維持社交距離或佩戴口罩），從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

但民眾搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，還是需要全程佩戴口罩。民眾若是有身體不舒服，請在家休息或儘速就醫。



宜縣長林姿妙呼籲民眾共同守護全民的健康，相關資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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