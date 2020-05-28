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2020年縣市長民調黃偉哲滿意度達81％　負評下降11.2％勇奪最佳進步獎

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▲台南市長黃偉哲因防疫表現及振興產業經濟上的用心與努力，在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度肯定，勇奪最佳進步獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲因防疫表現及振興產業經濟上的用心與努力，在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度肯定，勇奪最佳進步獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遠見雜誌28日公布2020年縣市首長滿意度調查、台南市長黃偉哲施政滿意度高達81％，勇奪最佳進步獎之一，成績大躍進，韓國瑜因罷韓事件不列評比。

台南市政府指出，據遠見雜誌指出，疫情期間，高分貝向中央喊話的台南市長黃偉哲，是今年最接近5星的首長，勇奪最佳進步獎之一，成績大躍進，個人負評較去年大降11.2個百分點，為21縣市下降最多，台南市政府團隊在「經濟與就業」滿意度大增19.7個百分點，為21縣市進步最顯著。

▲台南市長黃偉哲因防疫表現及振興產業經濟上的用心與努力，在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度肯定，勇奪最佳進步獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外；針對對施政表現的給分，以及對縣市政府八大面向施政表現（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）的滿意度統計：在八大面向各項成績中，台南市獲得直轄市第一的，共有2項，八大面向各項成績，全台進步最多的有3項，合計有五項冠軍。

▲台南市長黃偉哲因防疫表現及振興產業經濟上的用心與努力，在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度肯定，勇奪最佳進步獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，遠見本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至3月31日，今年度共成功完訪22縣市、1.4萬多位民眾。結果發布期間，適逢6月6日高雄市長罷免投票緘默期，為尊重選罷法，10天內不得發布相關民調的規定，高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。

台南市長黃偉哲自上任後，即積極推動各項市政工作，尤其是在新冠肺炎期間，除動員市府團隊落實中央各項防疫措施外，並因疫情嚴重擊台南市民生經濟，黃偉哲苦民所苦，自己主動出擊當各項農特產品代言人，利用各種行銷管道，自行錄製系列影片推出「台南好麵」、「台南好鬆」、「台南好罐軍」、「台南好麵-面面俱到」（台南各種好麵組合包），其中「台南好麵-面面俱到」經黃偉哲向蔡英文總統推薦，作為慰勉中央疫情指揮中心等防疫英雄的慰問禮，蔡英文總統除欣然接受外，也親自命名為「英雄麵」，更一炮打響名號。

▲台南市長黃偉哲因防疫表現及振興產業經濟上的用心與努力，在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度肯定，勇奪最佳進步獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲為捍衛台南觀光旅遊業者的權益，不惜多次「反時中」，嚴詞抨擊中央將台南觀光景點列入國家警示點及1968APP人潮警示有問題，嚴重傷害台南觀光經濟，獲得台南市民好評肯定。黃偉哲更率六都之先，在遵守中央防疫要求與平衡業者需求下，研擬出一套SOP，解禁開放第一家舞廳恢復營業，並讓其他業者得以遵循。

黃偉哲在防疫表現交出漂亮成績單，在振興台南產業經濟上的用心與努力成果，都讓台南市民看在眼中，感心在心中，才能在此次2020年縣市長民調獲得市民高達81％的滿意度，負評下降11.2％，勇奪最佳進步獎，可謂實至名歸。

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