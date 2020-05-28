遠見民調／侯友宜獲「五星評價」　施政滿意度居全台第一

▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

今年因新冠肺炎疫情影響，中央快速推動紓困振興，地方首長也嚴陣以待，做好防疫措施。根據《遠見雜誌》最新民調指出，新上任的新北市長侯友宜獲得五顆星的滿意度，位居全台第一。

《遠見》民調顯示，在六都首長施政滿意度，侯友宜與桃園市長鄭文燦皆獲得五顆星，其次是台南市長黃偉哲獲得4.5顆星，台北市長柯文哲3.5顆星，台中市長盧秀燕3.5顆星。另外獲得五星評價的還有新竹市長林智堅，屏東縣長潘孟安，連江縣長劉增應。

在全台21縣市長施政滿意度中，侯友宜也位居第一（87.1％），其次是屏東縣長潘孟安（85.3％），第三為基隆市長林又昌（84.1％），第四是桃園市長鄭文燦（84.8％），第五為連江縣長劉增應（87.4％）；而向來屢獲媒體關注的柯文哲，滿意度僅獲得52.3％，在21縣市中墊底。

《遠見》民調指出，侯友宜行政中立深植人心，抗疫期間超前部署，超乎市民期待，4月甫以88.3%高滿意度奪下《遠見》「六都防疫滿意度調查」冠軍，本次又獲5星首長肯定，奪下21縣市最高淨滿意度、最低負評。團隊八大面向總平均正評、淨滿意度實績與年度進步幅度，亦技壓21縣市，是最大贏家。

由於《遠見》本次發布民調適逢6月6日高雄市長罷免投票緘默期，為尊重選罷法，十天內不得發布相關民調的規定，高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。

本次民調《遠見》委託遠見研究調查，透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至3月31日，共訪問22縣市，共完訪14,353人，抽樣誤差為±3.7%（信賴水準為95%，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約402人，抽樣誤差為±4.9%；連江縣完訪200人，抽樣誤差為±6.9%

各縣市星等評比方式，《遠見》將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度佔50%、縣市政府八大施政表現佔50％的比例加總成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（%）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現（滿意、不滿意%）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業

各縣市星等與八大施政進步表現之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis）作為分群依據。

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