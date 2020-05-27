美民調：84%美國人不信任中國疫情資訊　北京影響力將降低

▲美國民眾戴著口罩。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國一份最新民調顯示，高達84%受訪美國人不信任中國疫情資訊，63%認為北京沒有處理好疫情。相較疫情爆發前，半數受訪的美國人認為，中國在國際事務的影響力將會降低。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）4月29日至5月5日進行民調，共訪問1萬957名美國人，探究他們對中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情應對的看法，於今天公布民調結果。

民調顯示，在6個國家中，63%受訪民眾認為中國及義大利沒有將疫情處理好，其中37%及27%分別將中國、義大利疫情應對表現評比為「差勁」（poor）。其他4個被列入國家包含全球最大疫區的美國、英國、南韓與德國。

在疫情資訊信賴度部分，高達84%受訪美國人不信任中國政府提供的疫情資訊，其中49%表示「完全不相信」。遭外界質疑協助中國隱匿疫情的世界衛生組織（WHO），相較之下，美國人不信任WHO所提供資訊的比例是40%，其中18%為完全不相信。

▲民眾保持著社交距離，來到紐約中央公園曬太陽。（圖／路透）



部分人士擔憂，美國總統川普威脅停止金援世衛可能導致美國影響力式微。不過，41%受訪美國民眾認為，相較疫情爆發前，美國在國際事務上的影響力在疫情後大致會維持相同，29%認為會增加，29%估計會減少。

對於中國疫情後國際影響力，半數受訪者認為將會較疫情前降低，31%認為會維持相同，只有17%覺得可能增長。

因不滿世衛高度以中國為中心、疫情處理慢半拍，川普4月14日宣布凍結對世衛金援，並於5月18日致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛30天內改革，否則將永久終止金援且不排除退出。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，新冠肺炎全球確診數超過555萬例，死亡人數逼近35萬人。其中蟬聯全球最大疫區兩個月的美國，確診數超過167萬例，約占全球確診數30%，共9萬8717人死亡。

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