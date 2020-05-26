台南長照人員陳芃蓁及時救援獨居長者　黃偉哲：她是長照2.0推展最佳見證

▲台南市長黃偉哲表揚陳芃蓁督導員，感謝她的機警與愛心，體現了市府對長輩照顧的用心，更是長照2.0服務推展的最佳見證，令人敬佩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲致力營造台南市成為友善高齡城市，積極推動長照2.0政策，公私協力建構老人照顧網絡成效卓越，今年5月一名獨居長輩龔老太太在新營住家不慎跌倒，社會局特約居家服務單位陳芃蓁督導員與居服員，因聯繫未果察覺有異，立即連繫家屬，並通報警消破門進入協助長輩脫困送醫，及時阻止憾事發生。

台南市長黃偉哲26日在市政會議中表揚陳芃蓁督導員，感謝陳督導員的機警與愛心，體現了市府對長輩照顧的用心，更是長照2.0服務推展的最佳見證，令人敬佩。



台南市長黃偉哲表示，俗諺說久病無孝子，但陳督導員無私的愛心，將龔老太太視為親人般的照顧，可說是長照服務人員的標竿，台南市努力讓長照服務可以遍及每一角落，落實對長輩的照顧服務，讓每一位居住在台南市的長輩，都可以使用到平價、優質、普及的長照服務；在妥適照顧下在地安老、快樂生活，共創長輩宜居的溫暖大台南。



台南市政府社會局指出，這位92歲的獨居長輩龔老太太，日前經社會局長期照顧管理中心進行評估，由個案管理師到宅實際依長輩需求擬定照顧計畫，轉介居家服務單位惠山居家長照機構提供陪伴外出、陪同就醫、家務協助等服務；5月12日上午居服員到長輩家提供服務時，發現長輩遲遲未應門，立即回報陳芃蓁督導員，並通報警消單位及聯繫家屬，經由消防單位破門進入家中，發現長輩跌倒在地，督導員、居服員及忠政里程里長偕同救護單位將長輩送醫，因家屬住在外地無法及時趕到醫院，陳督導員於長輩送醫後全程陪同照顧，協助長輩接受檢查及治療，從協助送醫到家屬趕至醫院，陳督導員將近照顧6小時，家屬非常感謝督導員對長輩的細心、愛心與耐心，並肯定黃偉哲市長推動長照服務工作，使長輩獲得良好照顧。





一同陪伴長輩就醫的忠政里程崑藤里長表示，看到陳督導員期間不僅協助推輪椅、換尿布，不時關心長輩是否會渴會冷，餵開水遞棉被，對待長輩如同自己親人，覺得非常感動，也特別感謝社會局照管中心及惠山居家長照機構處理異常事件的積極與用心，在長輩入住醫院後，照管中心立即啟動長照個案管理服務，由專員協助住院前、中、後之服務安排，讓長輩受到適當的照顧，落實黃偉哲市長強化獨居老人社區照護網絡政策。



台南市長照2.0服務項目中以「居家服務」申請量居多，在2019年就將近有7800件申請案，黃偉哲市長期望透過公私協力專業服務滿足台南市民眾對於長期照顧服務的需求，除了減輕家屬照顧負擔，同時也提升老人照顧的品質，相關長照服務資訊可至本市長期照顧管理中心網站，或撥打長照專線1966洽詢。

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