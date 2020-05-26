台灣民意基金會民調／民族驕傲感飆升！近8成以身為台灣人為榮

▲中華民國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

台灣在國際上能見度提高，尤其在新冠肺炎防疫上備受肯定。關於台灣人的民族驕傲感，根據最新民調指出，在二十歲以上台灣成年人中，有約七成八「以身為台灣人，不是中國人，而感到光榮和驕傲」。

財團法人台灣民意基金會26日早上在台大校友會館召開「蔡英文總統的下一個四年」五月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆教授主講，並邀請丁庭宇、林嘉誠、林濁水與楊憲宏等四位知名學者專家與談。

台灣民意基金會民調指出，關於台灣人的民族驕傲感，最新研究發現，在二十歲以上台灣成年人中，有約七成八「以身為台灣人，不是中國人，而感到光榮和驕傲」，約一成七的人沒有那種感覺。

該民調提到，這項關於「台灣人民族驕傲感」的數字，和世界先進民主國家比較起來並不遜色多少，根據2016「歐洲價值調查」，例如奧地利89%，荷蘭86%，瑞士87%，德國75%，捷克84%等等。證明台灣做為一個主權獨立國家最重要的心理條件已經完全成熟。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年5月20日至21日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人。

抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。