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台南市與阿中部長團隊分享幸福好粽　黃偉哲：希望疫情通通都「凍粽」！

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▲台南市長黃偉哲夫人劉育菁，與婆婆媽媽包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲夫人劉育菁，與婆婆媽媽包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球受新冠肺炎影響，糧食供應出現危機，為響應農委會台灣糧食自給及初級農產加工加值政策，台南市長黃偉哲夫人劉育菁，26日代表出席「端午粽情疫•社區來相挺」活動，與婆婆媽媽親手用在地優質食材包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率中央防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味，並期疫情「凍漲」。

▲台南市長黃偉哲夫人劉育菁，與婆婆媽媽包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院農委會技正彭思錦、農業科技研究院副院長黃文意、台南區農業改良場場長鄭榮瑞、後壁區長翁振祥、芳榮米廠總經理黃麗琴及頂長社區發展協會理事長蕭國瑞等各人士皆到場共襄盛舉，一同與社區阿嬤包愛心肉粽及閒話家常。

黃偉哲市長表示，我們要送阿中部長及所有防疫團隊肉粽，希望疫情零成長，送冷凍的肉粽，希望疫情通通都「凍粽」（台語）讓疫凍漲！吃肉粽（台語）讓疫情零成長」。

市長黃偉哲夫人劉育菁也指出，我們有台灣最好的台南越光米，再加上濃濃的人情味，綁出來的粽香絕對是遠傳到台北市，希望傳達台南鄉親對陳時中部長及防疫團隊的支持，也希望台灣未來更好，防疫期末考能夠一百分。

▲台南市長黃偉哲夫人劉育菁，與婆婆媽媽包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「端午粽情疫•社區來相挺」活動，由農委會科技處、台南區農業改良場、農業科技研究院農產加工整合服務中心、後壁區公所、芳榮米廠與頂長社區共同辦理，運用在地食材－台南14號糙米、小麥和雜糧等優質農特產品，製作衛生安全的糙米肉粽，集結「粽」人愛心，將於5月27日分享給陳時中部長所帶領的中央流行疫情指揮中心團隊，感謝他們100多個日子辛勞的付出，並祝福大家「粽」志成城防疫有成，攜手維護家園及產業發展，共同相挺台灣。

▲台南市長黃偉哲夫人劉育菁，與婆婆媽媽包愛心肉粽，並將分享2000顆給陳時中部長所率防疫團隊，傳遞台南感謝及幸福味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農委會表示，此次活動由產學研跨域結合社區資源，藉由端午節慶製作傳統米食，在品嚐台南家鄉味，傳遞幸福溫度及美味的同時，希望消費者能體會農民耕耘的用心及辛勞，鼓勵大家用行動支持台灣農業。

此外，農委會農產加值打樣中心和農科院農產加工整合服務中心，歡迎有加工需求的農民朋友，直接掃瞄專屬服務QR-Code提出申請，將有專業人員提供農產加值服務。

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