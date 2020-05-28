懶人包／看懂「港版國安法」爭議　北京為何不顧國際反對

▲「港版國安法」表決通過，預料將引起香港新一波的示威活動。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大5月28日表決通過「港版國安法」草案，將針對「分裂國家」「顛覆國家政權」「組織實施恐怖活動」以及「外部勢力干預」進行立法。此案引來英美等國及部分港人的反彈，到底「港版國安法」為何？港人的擔憂在哪？又可能對香港造成哪些影響？《ETtoday新聞雲》為讀者整理爭議重點，一次看懂。

「港版國安法」為何？

「港版國安法」的全名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，是大陸在去年「反修例」風波後，為了防範、制止、懲治「分裂國家」「顛覆國家政權」「組織實施恐怖活動」及「境外勢力干預香港」等行為所推出。

▼港人上街反對「港版國安法」審議。



「港版國安法」的爭議在哪？

大陸直接立法：

香港《基本法》23條規定，「香港應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動。」港府曾在2002年至2003年間推動立法，但引起極大反彈，造成50萬港人上街示威，立法也陷入「休眠」狀態。

歷經10多年的「休眠」又遇上「反修例」風波，大陸認為香港立法會已難以完成立法，因此決定由人大提出「港版國安法」草案表決，並授權人大常委會制定相關法律，從國家層面完成立法，並將法例列入香港基本法附件三，要求港府頒布。

大陸「跳過」香港立法會，改由人大「直接立法」的方式，是「港版國安法」最主要的爭議來源。香港民主派認為，這種立法的方式完全無視香港的立法權，更破壞了「一國兩制」，令「港人治港」及「高度自治」等承諾成為空談。

▼大陸國家主席習近平（右）出席兩會。



「港版國安法」的影響為何？

大陸在港設立「國安機構」：

草案第四條提到「中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。」香港民主派擔憂，所謂的「機構」成立後，將引入來自中央的執法人員，進行超出香港法律規範及監管的調查、執法，甚至審判。

言論自由失去保障：

香港不滿政府的民意近年日漸高漲，民主派擔憂，法案實施後，上街示威，或是發表不滿政府的言論，就會被視為「違反國安」遭到起訴。另外，「反修例」風波期間，有許多國際人權組織表達關切，有港人擔憂，未來這些行為都會被視為「境外勢力干預香港」，若香港發生違反人權的情況，國際將難再提供協助。

經濟受衝擊：

大陸「跳過」香港立法會立法，令香港的「自治」地位受損，香港商界擔憂，美國可能取消承認香港「獨立關稅區」的地位，把香港與中國其它城市同等看待，不再提供香港特殊經貿待遇，甚至對香港禁運敏感科技產品，未來各國也都跟進，將對香港經濟造成重大衝擊。

▼港人擔憂國安法通過後，可能損及言論自由。



國際對「港版國安法」的態度？

美國：

美國總統川普（Donald Trump）26日表示，若「港版國安法」成真，美國將作出「強而有力」的回應。

川普話剛說完，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即在27日向國會報告，表示美國不再承認香港享有自治權，因此香港將不再擁有美國法律所賦予的特殊貿易待遇。

美媒分析，此決定很可能導致香港失去美國貿易特殊待遇，威脅其國際金融中心地位。

英國：

英國政府提出「英加澳聯合聲明」，表示三國高度關注香港國安法，強調《中英聯合聲明》具法律約束力，使香港擁有高度自治權，香港法律必須保障人身、集會、結社等自由與權利。

聲明也指出，若在香港人民、立法機關、司法機關未直接參與的情況下，代表香港制定國安法，將會破壞一國兩制。

▼美國總統川普將對「港版國安法」做出強力回應。





「港版國安法」對台港關係的影響？

總統蔡英文24日晚間在臉書發文表示，依據《港澳關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

有在台港人擔憂，過去適用《港澳條例》的情況，可能改成適用《兩岸條例》，也就是說，港人將被視為「陸人」，港資也被視為「陸資」，在居留規定、出入境管制，還有貿易規範上都趨向嚴格化，台港交流將回到「史前時代」，還有人認為這代表「台灣要『放棄香港』了。」

不過，針對港人的擔憂，陸委會25日表示，總統臉書的談話並非要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾，「面對情勢的變化，我們會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」

接著，總統蔡英文也於27日宣布，將對港人的情況推出「人道救援行動方案」，由行政院統籌，陸委會負責規劃，做跨部門協調專案，讓港人能在台居留、生活、工作。

▼蔡英文對《港澳關係條例》的談話，被部分港人視為「放棄香港」的警訊。

