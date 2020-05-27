美國新冠肺炎死亡病例「突破10萬」　每日死亡人數比往年激增10%

▲美國在發生新冠肺炎大流行後的每日死亡數，比往年高出10%。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國的新冠肺炎死亡病例突破10萬人，不僅穩居全球官方統計死亡病例最高國家，也遠超過死亡病例全球第二、總共3.7萬例的英國。根據華盛頓衛生保健成本研究所的最新報告，自4月初以來，美國的每日死亡人數一直比往年高出10%以上。

根據CNN報導，獨立的非營利性研究組織衛生保健成本研究所（Health Care Cost Institute）為了更詳細了解大流行期間與美國每日死亡人數之間的關聯，該研究所將今年的每日死亡人數與2014年至2019年的每日平均死亡人數進行了比較。

▲美國的新冠肺炎死亡數，超過10萬人。（圖／翻攝自Roylab Stats YouTube）



HCCI的數據來源，來自各州過去的統計數據，大流行後的數據來源則包括媒體、醫院、殯儀館，每周更新一次數據，死因也並非只有新冠肺炎，而是包括所有死因，儘管使用了不同的數據來源，但是統計的數據與CDC公布的趨勢相符。

統計數據顯示，自3月底紐約市成為美國大流行中心以來，每日的死亡人數比往年增加了1倍，到了4月中旬，紐約與紐澤西的每日死亡人數下降，伊利諾伊州，麻薩諸塞州和馬里蘭州等其他州的每日死亡人數則繼續上升。

HCCI說，「我們希望這項分析，能夠有助於了解新冠肺炎對全因死亡率的影響的，希望可以成為一種研究資源。」

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