防疫旅遊啟動！林佳龍：像「送小孩去遠足」　7-10月砸40億推補助

▲交通部觀光局邀集觀光旅遊業者，舉行「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為推動國內旅遊，規劃三階段的「防疫旅遊、安心旅遊、入境旅遊」，今日開始防疫旅遊正式啟動，全國1000名旅遊業者同時出發踩線。交通部長林佳龍表示，今天的心情就好像「小孩要出門遠足旅行一樣，雖然下雨，但心裡充滿陽光」。他也宣布，7月起將啟動為期4個月的國旅補助計畫。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，今日全國共有1000名旅行業者響應防疫旅遊活動，共派出50輛遊覽車、至全台21縣市遊玩，七地的業者也以視訊進行大會師，直喊「防疫踩線，重新啟動，我們準備好了」。

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林佳龍表示，旅行業者期待很久，今天終於跨出拼觀光、愛台灣的第一步，希望防疫旅遊能結合三大功能，包括落實防疫新生活，示範安心出遊、讓觀光業有賺錢機會、重新組合最好的觀光旅遊產品，未來就能將最好的旅遊體驗分享給國人與外國人。

▲觀光業者出發防疫旅遊。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍表示，由於國內疫情緩和，因此將於7/1起推動安心旅遊，較原訂時程提早一個月，屆時也會投入40億元，搭配擴大國旅補助計畫，初步規劃為自由行補助1000元、團客700元，為期4個月，若有需要延長的話，行政院也已表示支持。

林佳龍表示，擴大國旅補助計畫細節將於一周內出爐，將參考過去經驗，也希望能結合行政院的振興券，例如旅客拿振興券消費，店家可提供加碼等，交通部都相當歡迎與鼓勵。

林佳龍表示，希望防疫旅遊做到點火的效果，由於旅遊需要時間計畫，因此才會今天先行宣佈。全國每年有1700萬人次出國，若這些人都能留在國內消費，對國內經濟將會是一大活水，觀光品質也可提升。