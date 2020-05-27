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安心旅遊7/1開始！國旅補助同步啟動「自由行1000元、團客700元」

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▲▼交通部觀光局邀集觀光旅遊業者，舉行「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新任觀光局長張錫聰、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁、財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭，共同主持啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部長林佳龍（中）、衛福部長陳時中（左1）和財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭（右1），一同主持啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日表示，將於6/7起大規模解禁，各地總量與人流管制解除。交通部長林佳龍今日宣佈，全民安心旅遊將於7/1正式啟動，屆時將會搭配國旅補助，初步規劃為自由行每房每晚1000元、團客每人每日700元，觀光局將於一週內公告細節。

▲▼交通部觀光局邀集觀光旅遊業者，舉行「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新任觀光局長張錫聰、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁、財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭，共同主持啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

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▲「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。交通部長林佳龍（左2）、衛福部長陳時中（左1）、新任觀光局長張錫聰（右1）和財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭（右2），共同主持啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

交通部日前表示，防疫旅遊階段預計將從明日至7月31日，已編列1億元預算，之後緊接著就是全民「安心旅遊」，屆時觀光局將投入40億元，祭出國旅補助計畫。初步規劃自由行旅客每房每晚補助1000元，離島加碼一次、團客每人每日可補700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團。

▲▼交通部觀光局邀集觀光旅遊業者，舉行「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新任觀光局長張錫聰、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁、財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭，共同主持啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線啟動，旅行社業者搭上遊覽車出發。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍今日表示，由於國內疫情趨緩，因此安心旅遊將提前至7/1起啟動，並搭配國旅補助計畫，觀光局將於一週內召開記者會，對外宣布詳細辦法。他強調，若能具體落實防疫新生活，對國際旅客的解封也能更快開始。

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