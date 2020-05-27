相挺防疫旅遊！陳時中鼓勵「大規模國旅團」：國內都玩不夠先不要出國

▲陳時中表示，鼓勵大規模的國旅團。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台趨緩，交通部觀光局今（27）日起正式啟動防疫旅遊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也到場響應，他表示，台灣社區相當安全，非常支持大規模舉行國旅團，也鼓勵國人盡量在國內旅遊，直言「國內都玩不夠，不急著出國玩」。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，今日全國共有1000名旅行業者響應防疫旅遊活動，共派出50輛遊覽車、至全台21縣市遊玩，七地的業者也以視訊進行大會師，直喊「防疫踩線，重新啟動，我們準備好了」。

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陳時中表示，只要能落實防疫新生活，戴口罩或保持社交距離、勤洗手、維持個人衛生，就非常鼓勵國旅，不過其實餐飲業是最難落實防疫新生活的一環，因此希望餐廳業者能拉大桌與桌的距離，總人數則不限制，跟特定的人士吃飯也可以放輕鬆。

▲防疫旅遊今日正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中表示，若是大賣場的美食街，就可能會與不特定人士並肩用餐，此時就建議要使用隔板，杜絕風險。若是一般餐廳，同桌的都是認識的特定人士，就不在此限。

至於何時能開放外國人來台，陳時中則表示，目前的防疫新生活就是強身體健，必須先在國內落實，才能考慮逐步開放，否則若貿然讓外國人來，他們的風險比台灣人高很多，屆時恐怕疫情會失控，病例數若暴增，醫療體系就會崩潰，形成惡性循環，因此開放必須一步一步來。

陳時中表示，旅遊業者應趁此機會提升自我品質，希望台灣人能在這段時間在國內玩得快樂，未來迎接觀光客時，也能以最好的品質接待他們，且國內的景點好玩、食物好吃，都玩不夠了，也不必急於出國旅遊。

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