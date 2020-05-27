雲端最前線／救韓？救急？韓國瑜砸5千萬振興

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搶在中央之前，高雄市政府為了刺激消費，砸下5000萬元預算將從6月1日起舉辦「高雄振興購物嘉年華」，只要消費滿500元就可參加抽獎，希望能帶起受疫情重創的在地經濟，但活動辦在罷韓投票之前，遭質疑是「為了反罷免大撒幣」。《雲端最前線》27日邀請高雄市議員高閔琳、高雄市議員黃紹庭、備役少將于北辰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

討論多時的振興券，終於有較確定的規劃，據了解，政府振興券擬再加碼，民眾只要花1000元就可以換3000元振興券，等於打了三三折，也大幅放寬消費項目、使用地點，而且不排富、人人有獎，最快七月上路，但已經出現一些批評聲浪，網酸「還要先給錢才能領」，國民黨團27日也開記者會痛批，「太少、太慢、太複雜、太沒力」，突顯中央無能。

中國大陸推動「港版國安法」立法，引起香港民眾反彈。總統蔡英文日前曾表態「與港人站在一起」，對此，香港壹傳媒創辦人黎智英26日在推特向蔡英文喊話說，「是否考慮鬆綁移民法，允許港人移居台灣？」登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。