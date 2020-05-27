陳時中跑全台遭批「見好就收」　輕鬆回應：會讓地方開心就去

▲衛福部長陳時中接受周玉蒄專訪。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中推行防疫新生活，帶領防疫團隊南下墾丁示範旅遊，大批民眾湧入爭賭其風采，本週傳更將前往台南、桃園、新竹，全台跑透透。外界有聲音建議應「見好就收」，陳時中今（27）日回應，自己想法比較開放，防疫過程帶給大家苦悶，地方如果希望，會因此開心，他就會去。

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各縣市紛紛提出邀約，除了週末將前往台南市，週日指揮中心記者會比照墾丁模式移師台南舉辦，也傳出本週還將前往新竹、桃園等地，相關行程是否已經安排確定，陳時中接受聯訪表示，目前還在安排當中，當然這也很困難，有人歡迎、有人不歡迎、有人批評，但他只要有空、非上班時間會樂意安排。

是否將全台跑透透？陳時中透露兩種可能，一是他卸下職務做環島旅遊，至於現在就是下班、放假時到處走走，「這段時間也關很久了」。

外界也有聲音傳出，應該見好就收，持續忙於振興國內觀光的行程，恐怕讓指揮中心開設意義走調，也可能影響防疫工作。陳時中回應，確實有人這樣講，他自己的想法比較開放，防疫帶來大家苦悶，「如果地方希望我去，大家開心，就會去」。被問到相關行程是否有壓力，陳時中坦言有，包含時間排不出來的壓力，到當地公共活動擠得很厲害等。

國內相關限制將於6月7日鬆綁，傳出每天定時召開的記者會也會出現調整，陳時中證實有調整規劃，不過對整個疫情監控會持續。

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