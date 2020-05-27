幫客吹髮！員工癲癇發作倒地...她曝影片「千萬不能用」遭罵爆　女老闆喊冤

▲男助理倒坐在地上。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名美髮店男助理日前幫客人吹整頭髮時，突然癲癇發作倒地，怎料女老闆事後將監視器畫面PO上網，奉勸同業絕不能錄用此人。許多網友看完，反過來替該名員工抱不平，認為此舉根本道德偏差；不過女老闆則喊冤，控訴對方表面乖順，卻偷偷到勞工局檢舉她。

該名女老闆在相關行業社團PO出影片，勸世直呼「大家要小心這個男助理，千萬不能用！」從畫面中可見，男助理當時正幫女客人吹頭髮，結果動作突然停滯，緊接著倒坐在地。

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客人見狀也慌了，一手扶著他，同時轉頭呼救，而女員工上前關心片刻，便被催促繼續工作，就這樣男助理在地上坐了一會兒，才自行起身。

看完全程，網友們一面倒認為，不需要刻意發文公審，直言「沒有叫妳一定要雇用他，妳不想雇用就算了，幹嘛還要公開趕盡殺絕？」

▲女老闆雖然已刪文，不過還是被大票網友罵翻。（圖／翻攝自爆料公社）

還有不少人忍住不罵道，「我最討厭人家拿別人疾病來說嘴，一點水準都沒有」、「她私訊說我是八婆？請問癲癇影片是我貼上去的嗎」、「有夠扯的，發病沒人理就算了，還把影片公開公審」、「語文能力有夠差，邏輯也有問題」、「誇張...發病居然被漠視」。

不過，老闆娘也有話要說，她表示，這位男員工找另一位助理去勞工局檢舉，後來助理告密她才知曉，而且也有客人抱怨，他洗頭洗不好，還曾被刮到流血。

老闆娘說，「很多問題，總之不要同情可憐這種人！月休6天薪水2萬5，只會洗頭又常常出問題，我還不是第一個被他檢舉的，以前在彰化就去檢舉店家了，跟他說不適合還繼續來上班，表面很乖巧可憐，讓你不忍心辭掉他，結果背後去勞動部檢舉你。」

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