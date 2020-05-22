男開車癲癇發作衝路旁3公尺深水溝　「翻成四腳朝天」警急救

▲桃園市黃姓男子20日晚間開車經過觀音區金廣路，疑因癲癇發作失控衝入路旁3公尺水溝受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子20日晚間開車外出，行經觀音區金廣路段時突然癲癇發作失控衝入路旁3公尺深水溝中，因車門被土堆卡住導致黃男動彈不得，黃男趕緊打電話報警求助，大園警分局會同消防人員趕往救援順利救出，還好黃男僅受輕微擦傷，送醫治療後並無大礙，一場虛驚。

大園警分局指出，49歲的黃姓男子20日晚間開車行經觀音區金廣路段時突然癲癇發作，黃男無法控制車子失控翻落路旁3公尺深的排水溝，黃男受困車內動彈不得，趕緊打電話向警方求助，新坡派出所副所長梁喬惟、警員沈德瑞、廖僩文趕往現場處理。

▲桃園市黃姓男子20日晚間疑因癲癇發作，導致人車衝入路旁3公尺水溝受困，幸好被警方與消防人員及時救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在黃男提供位置金廣路上來回搜尋，因該路段路燈稀少且天雨視線不佳，員警花了一番功夫終於找到事故地點，消防人員也趕抵現場，警方通知拖吊車將翻覆車深移動後，才讓黃男可以打開車門順利脫困。

黃男聲稱，案發時下班正要開車返家，因癲癇發作急著要伸手拿藥吃，沒注意到前方路況，整輛車不慎翻落路旁排水溝，還好排水溝裡沒有積水，否則老命可能不保，非常感謝警方與消防人員及時協助，讓他幸運撿回一條老命。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►「刷卡辦門號換現金」騙通訊行老闆上當 3男持刀結夥強盜72萬元下場慘…

►偷拍還不夠！他直接蹲下去看個仔細 短褲妹未察覺…繼續夾娃娃

►桃園市舞廳、酒店何時復業？ 鄭文燦：研擬解封辦法中