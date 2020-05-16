廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」因罷韓立場鮮明，曾多次在臉書粉絲專頁上控訴遭韓粉霸凌。15日晚間，張姓老闆指出，同日接續遭衛生局和環保局人員上門稽查，讓他直呼：「韓式恐怖，正上演中且不等你回應」。對此，高雄市環保局也做出回應，是因為接到民眾油煙檢舉，因此派員到場稽查，並提醒業者注意防範。

▲廣德家老闆指控，3小時內遭到市府稽查兩次。（圖／翻攝自《廣德家》粉絲專頁）

高雄市環保局副局長吳家安表示，環保局15日傍晚接獲民眾檢舉後，隨即於晚間7點15分前往上述地址稽查，當時環保局2位稽查人員均穿著稽查背心，也有當場表明身分，稽查人員於該地點周圍巡查之後，並未發現有油煙異味致空污情事，仍請業者加強注意防範，現場停留時間約5分鐘。

吳家安強調，全高雄市每天晚上至少都有5至6件的油煙檢舉案件，環保局對於民眾檢舉污染案件均非常重視，都會儘速派員前往現場稽查了解，但若稽查當時沒有具體污染事證，還是會做成紀錄備查，並提醒業者注意防範。

▲廣德家老闆怒控：「韓式恐怖正上演」。（圖／記者洪正達攝）

▲自稱是衛生局稽查人員表示要進入家中查看。（圖／翻攝自《廣德家》粉絲專頁）

而這起事件，源自於廣德家張姓老闆在臉書上po文，並且附上監視器截圖畫面，表示15日晚間，有未穿背心、配戴證件，自稱是衛生局的人員表示，有民眾檢舉養貓狗，因此要進入家中查看，不過這名稽查人員並沒有持公文或搜索票，所以張姓老闆拒絕讓她進入，但是稽查人員卻表示，「只要有民眾檢舉，他就有權直接進入家中，不用任何公文」，讓張姓老闆直呼：「這是韓式恐怖吧！」

▲2小時後，環保局人員也上門稽查。（圖／翻攝自《廣德家》粉絲專頁）

無獨有偶，沒想到事情發生不到3小時，身穿背心、配戴證件的環保局人員也上門表明稽查，表示有收到民眾檢舉住家煮菜有油煙。張姓老闆當場問：「只要民眾有煮菜，都能檢舉嗎？」稽查人員則是表示：「可以檢舉，只是不必要。」

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