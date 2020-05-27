前空姐應徵當詐騙車手　「上班2天賺2000元」慘蹲1年10月牢

▲甘女擁有豐富的工作經驗以及高學歷，卻聲稱不知道幫忙領錢可能淪為詐騙集團車手。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

曾擔任空服員、英文老師、幫刑事案件同步翻譯的甘姓女子，去年8月1日透過報紙廣告應徵工作，加入詐騙集團擔任車手，導致3名受害者損失24萬元，她則拿到2000元報酬。甘女落網後辯稱不知道提領的款項是什麼錢，但士林地院合議庭不採信，日前依共同詐欺取財罪判處1年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書中提到，甘女當時看到報紙廣告在應徵公司外務，於是透過LINE聯絡上「負責人」，得知實際工作內容是依據另外兩名「高層」指示，前往指定地點拿取金融帳戶存摺、提款卡，再到ATM提領款項，最後把錢放到指定地點；她正式上工後，短短兩天就從3名受害者的帳戶領出24萬元，結束之後則拿到2000元的報酬。

對於淪為詐騙集團車手一事，甘女辯稱，「我是應徵工作，對方說是做外務去領錢，我不知道提領的款項是什麼錢」，公司的人會將提款卡用塑膠袋包起來，放在花圃或是金爐下方，她領完錢後會用信封袋裝起來，再放到指定地點，「我有想要了解公司狀況，但對方說不必要，我的工作就是出納和領錢，我不敢多問」、「第一次拿提款卡的時候，我有問對方不怕被拿走嗎？正常不會這樣子，但沒有得到正面答覆」。

▲甘女半個月內一共「上工」兩天，並從受害者帳戶提領24萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

士林地院合議庭認為，上述描述明顯與一般正當收送貨物、款項的方式不同，甘女「工作」時也有心生懷疑，可見她當時已預見依指示領錢並非合法的正當行為，但還是選擇照做，成為詐騙集團犯罪計畫的一環。

合議庭指出，存摺、提款卡屬於私密性物品，大多數都是本人才能使用，就算偶爾有特殊狀況，用戶也會交給具有相當信賴關係的人，況且依照一般人的社會生活經驗來看，假如帳戶內的錢來源正當，大可自行提領，而不是委由陌生人前往指定地點領取。

合議庭接著表示，甘女犯案時是60歲的成年人，教育程度為大學畢業，曾從事空服員、英文老師、照顧服務員等工作，甚至也在法院擔任過刑事案件的同步翻譯，應該具有相當高的智識程度與社會經驗，不會不知道上述行為等同詐騙集團車手，最後不採信她的說詞，並依共同詐欺取財罪判處1年10月有期徒刑，全案仍可上訴。