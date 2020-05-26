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北捷雪崩式虧損4個月少11億！　向北市府討紓困「補助50％租金」

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▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲防疫期間不少民眾選擇減少搭乘大眾交通運輸的次數。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場捷運、高鐵受到新冠肺炎疫情影響，運量大幅下降，上月曾向交通部爭取紓困補助，但政策仍先以民間業者為主。如今台北捷運也因為疫情虧損約11億元，最快將在兩週後向台北市政府申請紓困，希望能補助50％的租金，不過，細節部分目前仍在規劃當中。

機捷、高鐵4月間陸續向交通部爭取紓困補助，當時交通部長林佳龍表示，受到疫情衝擊，陸運方面大約減少五成運量，像高鐵、台鐵運量都已經減半，更嚴重的例如機場相關的國道客運，服務也都降至不到一成，至於一般市區公車大概降了兩成多，平均起來大眾運輸的運量至少減少一半，但要怎麼減輕他們的負擔仍有待進一步協調，現階段會先以民間業者為主。

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▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北捷運運量較去年同期減少許多。

如今台北捷運也撐不住了，由於向中央提出紓困未果，只好轉向台北市政府求援，預計兩週後就會提出申請。根據北捷統計，去年1月至4月的運輸營收共計虧損0.86億元，業外收入則有7.82億元的盈餘，算一算合計盈餘約6.96億元，然而今年受到疫情影響，1月至4月光是運輸營收就虧損11.07億元，業外盈餘僅6.38億元，共虧損4.69億元，今年與去年相比，總計虧損約11億元，堪稱是雪崩式崩跌。

北捷總經理沈志藏向媒體表示，由於運輸本業受到疫情影響，運量營收減少，業外的廣告、租金例如捷運站內店舖等等，也出現降低的狀況，後續會先針對業外的部分向台北市政府提出紓困申請，希望能補助50％的租金，細節部分目前仍在規劃當中。

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