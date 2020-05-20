男ATM前講電話是車手嗎？　警一查秒懂！露詭笑：這「詐騙首腦」我家也一個

▲員警巡邏發現王姓男子邊提款邊講電話，懷疑他是詐騙集團車手或是被害人，趕緊盤查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市2名員警在進行深夜巡邏的時候，發現有一名男子站在提款機旁邊，一邊領錢還ㄧ邊講電話，讓員警質疑是否跟詐騙案件有關，不排除是車手，上前盤查之後才發現，根本是烏龍一場，因為老婆交代男子要到提款機存款，可是男子又不懂操作，才趕緊打電話求助老婆。

警員謝侑霖、林明翰巡邏經阿蓮區阿蓮郵局時，見到手持電話的王姓男子邊通話邊操作ATM機台，因為全台詐騙案件頻傳，就怕這名王姓男子是詐騙集團的車手或是被害人，所以兩名員警當下不敢大意，緩步靠近並示意其停止通話，而王姓男子對於警方突然現身感到十分驚訝，不知自己犯下何罪引來警方關心。

▲員警巡邏發現王姓男子邊提款邊講電話，懷疑他是詐騙集團車手或是被害人，趕緊盤查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

等到釐清案情後，眾人皆哈哈大笑，原來王姓男子身背重任於身，正在執行老婆的交代事項。老婆之前拿著現金，請王姓男子前往阿蓮郵局進行存款，然後抵達郵局後，王姓男子卻未在ATM提款機發現可進行存款的功能鈕，才會焦急致電詢問，這舉動意外被警方誤認係詐騙車手或被害人。

兩名員警在了解來龍去脈後，還好心的跟王姓男子說，想要存款應使用上面貼有「此機台可進行存款」的提款機，巧的是，緊鄰他剛剛操作機台的另一台提款機即有此功能，只是這樣的烏龍事件也凸顯了員警預防詐騙的機警程度。

▲員警巡邏發現王姓男子邊提款邊講電話，懷疑他是詐騙集團車手或是被害人，趕緊盤查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）