碩士約砲乾洗25人辯：他們吃喝拉撒不付錢　偷SIM上網盜刷…被害人渾然不知

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子有多次上網找男同志約砲前科，去年起，犯案手法再進化，竟偷換被害人SIM卡，用自己的手機上網完成3D認證後購買蘋果產品，過去半年有25人受害，損失數十萬元，檢警搜索查扣他3本記錄被害人身分、卡號、額度的筆記，他被依電腦詐欺等罪起訴面臨7年徒刑，今天卻向法官辯稱「他們吃喝拉撒不付錢」，所以氣不過犯案。

▲林姓男子涉嫌乾洗25名網友盜刷信用購物數十萬元，被法院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

林姓男子年近40歲，擁有碩士學歷，曾在大賣場擔任行銷，也靠著自學從事過資訊工作，近年來處於無業狀況，靠接案維生，常上交友網站、APP尋找男同志下手約砲，然後趁被害人洗澡、睡覺時，偷走信用卡盜刷，而且專挑容易賣出的蘋果手機等高價產品。

▲林男已有多次約網友見面後趁機偷信用卡盜刷的前科。（示意圖／pixabay）

因為過去林男被查出的多屬單純竊盜、盜刷信用卡個案，法院僅判處易科罰金的輕刑，林男始終沒改過，2019年8月間，又有被害人報案後，引起檢警重視，仔細蒐證勾稽，發現狡猾的林男疑似靠著過去被逮經驗，提升進化自己的犯罪手法。

檢警查出，林男除曾趁把被害人的信用卡、身分證交給快遞員，要求快遞員幫忙購買手機之外，還多次偷拿被害人的SIM卡，裝到自己的手機裡，藉此取得線上刷卡的3D密碼，完成刷卡手續，因為現代人手機大多拿來上網、打LINE，很少直接使用門號，所以被害人都是隔了幾天，接到陌生電話才驚覺SIM卡被掉包。

▲林男犯案手法再進化，偷SIM卡藉此取得3D認證碼後再刷卡，被害人完全不知道自己受害。（示意圖／資料照）

檢察官江宇程日前依最重可判7年徒刑的利用電腦設備詐欺、偽造文書等罪起訴林男後，正在收押中的林男22日被移送台北地院審理，林男對盜刷信用卡等案情幾乎坦承，辯稱「他們來我家吃喝拉撒不付錢」，所以氣不過犯案，法官聽了反問「有說好要付錢嗎？是性交易嗎？」另外對於偷拿SIM卡部分，林男全部否認犯罪，辯稱「他們掉在我家的」，法官調查後，認為林男有反覆實施犯罪、與可能共犯勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。

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