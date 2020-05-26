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社會 社會焦點 保障人權

「闖紅燈撞到酒駕」副駕乘客亡　聯結車司機賠7.4萬

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▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲陳男在車禍中斷了7根肋骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2018年7月17日酒後開車返家，卻在行經台72線快速道路時，與闖紅燈的劉姓聯結車司機發生碰撞，導致全身多處骨折，副駕駛座乘客傷重不治，氣得向司機及其公司提告求償136萬4000元。不過，台中高分院法官認為這起車禍雙方各負50％過失責任，最後判司機和通運公司應賠償7萬4194元較為適當，全案確定。

陳男在判決書中主張，事發當天先是在苗栗縣某店家喝了3杯啤酒，休息過後才開車返家，途中經過台72線快速道路石圍牆匝道口，卻與闖紅燈還違規行駛內側車道的劉姓聯結車司機發生碰撞，導致7根肋骨骨折，嚴重影響工作，因此決定提告求償醫療費、營養品費用、不能工作損害以及精神慰撫金等，總計136萬4000元。

而對於酒駕一事，陳男強調是喝完隔了一陣子才駕車，酒測值僅達超標之最低基準，「刑事判決認為我有酒駕刑責，我有意見」，況且這場車禍導致副駕駛座的乘客傷重不治，劉姓司機才是車禍的肇事主因，他則是次因，「我平時在家務農，每月收入僅2、3萬元，名下也只有一台機車，還有兩名小孩要養」，所以希望法官能判准賠償。

▲▼醫院，候診，小兒科。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲與陳男同車的乘客送醫後仍因傷重不治。

對於上述指控，現已離職的劉姓司機表示，他對車禍發生經過的陳述沒有意見，但是在刑事判決上，兩人為「共同」肇事原因，陳男要求支付醫療費用卻沒有出示單據，也無法證明車禍後有不能工作等狀況，因此不同意支付求償金額。

台中高分院合議庭認為，陳男平時以務農、種植盆栽維生，車禍後的確受有傷害，但醫院的診斷證明書謹記載他接受保守治療、疼痛治療，並未接受手術，也無須受到專人照顧，難以認定出院後有無法工作之情事；況且他也沒有舉證有使用哪些藥品，以及有食用營養品的必要，這部分的求償顯然無理由，不應准許。

至於車禍肇事責任，合議庭指出，縱使劉姓司機違規闖紅燈有過失，但陳男酒後僅休息不到一小時，就開車上路，注意力、判斷力以及操控車輛的能力都因此降低，同樣屬於車禍事故原因，雙方應各自負擔50％的過失責任，最後裁定司機與貨運公司應連帶賠償7萬4194元較為適當，全案確定。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

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