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3000元振興券「首波銷售地點」出爐　鎖定四大超商就可領

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▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲振興券如何領？經濟部已找4大超商業者開會。（資料照／記者陳涵茵攝）

文／中央社

國內疫情趨緩，行政院預計6月中啟動振興券預約、7月上路，業界人士透露4大超商將列入實體銷售通路；經濟部也表示近日已經找了業者開會，討論健保卡預約系統升級的事宜。

行政院發言人丁怡銘今天受訪指出，為了方便各種消費習慣的人，振興券的領售提供各種方便的方式，民眾可以選擇自己最習慣的方式，喜歡排隊買就去現場買，喜歡用網路預購也接受網路預購。

請繼續往下閱讀...

業界人士透露，實體振興券的其中一個銷售管道，鎖定已有銷售實名制口罩經驗的4大超商。

這名業界人士指出，最近4大超商業者有與經濟部開會，主要討論的內容是未來協助販售振興券的意願，以及如何將現行的口罩預約系統升級成振興券預約系統。

▼未來可能可以透過超商領取振興券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

經濟部官員告訴中央社記者，確實有找4大業者開會並聽取意見。他進一步說明，由於這些業者之前都有協助實名制口罩販售，有經驗而且據點較多，對民眾而言也比較方便。

官員說明，初步蒐集意見後，4大業者都有意願並樂意持續協助實體振興券銷售，此外，實體振興券銷售模式會跟口罩實名制預約一樣，使用健保卡，因此也有和業者討論，系統需要做什麼樣的調整與升級，以及會有什麼樣的困難需要排除。

不過經濟部官員強調，雖然目前4大業者都有表達意願，但是最終合作的業者還未敲定，仍須經由遴選或是協議，才能拍板。

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