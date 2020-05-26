南投中興新村會堂旁大樹突倒塌　砸毀停車格內黑色休旅車

記者張弘昌／南投報導

又見下大雨，路樹突倒塌毀毀車輛意外！南投縣原省政府中興新村，一輛停在中興會堂停車格的黑色休旅車，25日下午3時許在大雨中，被一棵突倒塌的大樹壓毀，所幸當時駕駛離開車輛，車毀人平安無恙。活化中興新村的國發會表示，雨災路樹倒不慎壓傷人車事故有投保，受損車輛會聯絡保險公司賠償。

▲▼南投縣25日下午降大雨，中興新村中興會堂旁的大樹突倒塌，砸毀停車格內休旅車。（圖／張弘昌翻攝）

大樹筆直巨大的樹幹，瞬間砸掃下來的驚悚畫面，看了令人膽戰心驚。倒塌路樹附近的大樹，因地勢及坡度關係，有些樹根都浮現在地面，路人擔心如此淺根的路樹，刮大風、下大雨時，2、3層樓高大樹，隨時可能應聲倒地砸傷人。

南投下午近3時許降大雨，雨勢伴隨風勢而來，南投中興興村中興會堂一顆大樹，突連根拔地般的倒塌，筆直高大的樹幹，壓毀停車格內，停放的一輛黑色休旅車，路人看了也傻眼，直呼還好沒有砸傷人。

中興會堂管理人員見狀趕往查看，並通知相關單位前來處置，了解大樹倒塌原因，清理倒塌的路樹。幸好當時駕駛離開車，否則後果不堪設想，被壓毀的黑色休旅車引擎蓋凹陷、車門嚴重毀損。管理中興新村公有房舍的國發會表示，相關設施使用安全有投保保險，車損部分會通知保險公司進行賠償。

・霜狀質地不黏膩

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