新冠新藥有致畸胎疑慮！日本政府鬆口：放棄5月底前批准使用

▲法匹拉韋的安全性與明確有效性尚未獲得驗證（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府日前曾表態，將爭取在5月底以前批准「法匹拉韋（Favipiravir）」使用於治療新冠肺炎，然而法匹拉韋至今在臨床研究與臨床試驗上都未出現明確有效的證據，因此專家也痛批，安倍政府太過急躁。厚生勞動大臣加藤勝信26日在內閣會議後的記者會上首度鬆口透露，將會放棄在5月底前批准使用該藥物的時限，並在6月持續實施臨床研究與試驗，直到有效性獲得確認為止。

▲日本政府積極推動新冠肺炎治療藥物研發。（圖／路透）



法匹拉韋是由富士底片富山化學公司為提供新冠肺炎治療所研發的新型藥物，然而根據日本政府規定，藥物想通過國家審查過程就必須提出臨床研究與臨床試驗的有效數據。但是根據日本《共同社》報導，以藤田醫學大學為首的醫療機構在共同臨床研究中，對無症狀與輕症的感染者投入法匹拉韋用藥，並比較投藥後的變化，希望該份研究的數據能夠作為國家審查的部分根據，不過病毒減少率卻沒有明顯差異。除此之外，由外部企業負責的臨床試驗也尚未出現明顯有效性的數據，不過試驗預計持續至6月底。

安倍先前曾表示，將爭取在5月底前批准法匹拉韋使用於治療新冠肺炎，但也遭到專家們批評，認為在還無法確定藥物效果與安全性的階段就表明批准時間，有可能存在審查被輕忽的可能性。據了解，法匹拉韋有致畸胎疑慮，且目前仍未有確切證據證明該項藥物的安全性。

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