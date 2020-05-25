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竹科園區泳池即將重新開放　免費提供1000位單月會員答謝醫護

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▲竹科園區泳池即將重啟　提供1000位單月會員答謝醫護。（圖／業者提供）
▲園區游泳池即將於5月30日重新開放，業者將提供1000位單月會員免費供醫護人員使用。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情逐漸緩和，為鼓勵民眾多運動以提升個人免疫力，加上天氣日漸炎熱，許多民眾喜愛從事水域活動，新竹科學園區游泳池將於5月30日(四)重新開放啟用，為感謝醫護人員在疫情期間的付出，園區游泳池的代管單位也免費提供1000位的單月會員證給新竹縣市的醫療團隊，醫護人員可利用電話或網路洽詢，或由醫療單位彙整需求後團體申請。

▲竹科園區泳池即將重啟　提供1000位單月會員答謝醫護。（圖／業者提供）

負責代管園區泳池的永樂整合行銷股份有限公司戴進豪總經理表示，為了提供更好的設施，數月前就陸續規劃整修事宜，期望讓泳客有耳目一新的感受，本次硬體改建部份包括擴增盥洗空間的熱水設備、新增置物櫃、整體環境綠化、新增貨櫃屋販賣部等，期望透過這些設備設施的改善可以強化對於泳客的服務。

值得一提的是，本次新冠肺炎對於國人生活的衝擊影響相當具大，但在全民其心攜手防疫，加上國內醫療體系的全力支援才將民眾的生命及財產損失降至最低，為感謝這些醫護團團隊與人員的辛苦付出，永樂整合行銷股份有限公司將免費提供1000位的單月會員證給新竹縣市的醫療團隊，只要是在於新竹縣市的醫療單位服務的人員可以憑服務證申請免費的單一月份會員卡，管理單位也希望具規模的醫療院所可以透過院內福委會彙整需求後向管理單位申請，申請時間為即日起至6月26日(周五)止，採取先到先辦方式，或電洽服務專線：0953050935或是洽詢園區游泳池粉絲專頁了解相關作業細節。

為貼近園區工作者的需求，泳池開放時間分為早午晚三場：
周一至周五 早場 　6：30 至  8：30
                       午場　11：30至13：30
                       晚場　17：00至21：00
周六             早上9點到下午6點

星期日        公休

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