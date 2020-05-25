▲台東縣新冠病毒檢驗25日啟動，減輕第一線醫護人員負擔 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

中央衛福部日前借用台東縣2部新冠病毒檢驗儀器，經中央儀器建置、人員教育訓練等程序，25日正式啟動新冠病毒檢驗，台東縣政府除了感謝中央支援，可望減輕第一線醫護人員負擔。

台東縣衛生局指出，過去醫院通報案例，隔日早晨6點30分則由衛生局派員送至花蓮，此增加人員長期載送檢體從台東至花蓮往返安全風險，因檢體只能隔日送檢也增加醫療資源及人力負擔。國內新冠肺炎疫情趨緩，台東縣至今也仍無確診個案，但醫療院所仍不鬆懈如發現疑似或社區監測個案，仍需進行通報及採檢，而台東縣至今已檢驗221名個案。

4月中台東縣長饒慶鈴即指示縣府向中央衛服部爭取檢驗儀器，也獲中央將新冠病毒儀器借用部立台東醫院及馬偕醫院。 饒慶鈴表示，縣內能執行新冠檢驗即可減輕第一線人員負擔，而執行檢驗前除中央儀器建置，後續還有人員教育訓練、檢驗品質認定、相關耗材請購、負壓實驗室資格符合，才可通過中央指定檢驗實驗室並執行檢驗，各過程皆不可馬虎否則易造成檢驗人員風險，最後再次感謝中央、部立台東醫院、馬偕醫院辛勞，讓新冠病毒檢驗設置在最快時間內完成並執行。

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