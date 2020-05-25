居家隔離歸零！新冠累計415人解隔離「剩19人住院」　返台「居家檢疫」維持實施

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，國內今日無新增病例，維持累計441確診，確診個案中7人死亡，415人解除隔離，其餘持續住院隔離中；此外，國內進行居家隔離接觸者已全數監測期滿，管理中人數今日歸零，而居家檢疫因為跟回國有關，所以還是會維持一陣子。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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根據指揮中心統計，昨（24）日新增183例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,880例（含69,928例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

目前全球累計5,434,035例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,669,152例、巴西347,398例、俄羅斯344,481例、英國259,559例及西班牙235,772例為多；病例中344,572例死亡，以美國98,899例、英國36,793例、義大利32,785例、西班牙28,752例及法國28,367例為多。

指揮中心再次提醒，出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，要全程佩戴口罩；自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，要立即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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