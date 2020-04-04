短裙制服妹見「它」探頭嚇壞　工程師躺車底偷拍：遭霸凌來舒壓

記者陳凱力／新竹報導

新竹羅姓工程師於2019年11月間躲在新竹市光復路地下道旁車底，伸出手機偷拍女學生裙底，羅男大打悲情牌求放過，但女學生不買單，仍堅持報警。沒想到警方到場後竟發現，羅男根本是車底偷拍「老手」，5個月前才在同樣地點、以同一手法偷拍，同樣用「自己在職場遭霸凌」等理由博取同情。新竹檢方認為羅男不記取教訓，心存僥倖，依妨害秘密罪嫌將他起訴。

▲竹科工程師躲車底偷拍反被蒐證，狼狽遭逮。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢警調查，2019年11月間，一名女學生行經光復路地下道旁，見到轎車底下伸出一隻手拿著手機疑似偷拍，女學生大聲質問他：「你是不是偷拍我裙底！」羅男才嚇得從底盤爬出來。

羅姓工程師向女學生表示，自己是身心障礙者，在公司經常被霸凌，壓力很大，才會以偷拍來「紓壓」，並表示「照片都刪除了」、希望女學生能原諒他，還跟女學生說「沒有拍成功，不算犯法」、「不用叫警察」，又說「只是伸出手機，沒有按下拍照鍵」，說詞前後反覆，明顯自我矛盾。女學生擔心照片外流，仍堅持報警。

「怎麼又是你！」警方到場看見羅男，不禁大叫！原來2019年6月間，羅男曾連續兩天，在同一時間地點、躲在同一部車底下，偷拍女高中生，被女學生拿出手機「蒐證」。

當時羅男也同樣聲稱，「每天都上班到凌晨」、「工作壓力大」、「以偷拍抒壓」，成功與被害女學生達成和解換取撤告，遭檢方不起訴結案，沒想到羅男卻未記取教訓，事隔不到半年，再次故態復萌，檢方也認為羅男毫無悔意，將不再放過，對他提起公訴。

►連假宅好宅滿！偷偷告訴你…SKII青春露下殺超低價



►女大生洗澡…驚見「門外一支手機」 他聽尖叫聲快跑：只是想借衛生紙

►網傳「躺行動負壓艙上救護車」照 消防局證實：居家檢疫者身體不適送醫



►影／德國郵局「塑膠罩」防疫 超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

