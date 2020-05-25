台中某百貨工讀生「下班忘記關燈」挨罰1萬！嚇到不敢上班…業者回應了

▲一名19歲工讀生下班忘記關燈，遭百貨開罰一萬元，上網求救 。（圖／擷取自臉書專頁「櫃姐der靠北」）

記者白珈陽／台中報導

臉書粉絲專頁「櫃姐der靠北」日前PO出一篇文章，一名19歲工讀生於台中市一家連鎖百貨打工，下班時因疏忽忘記將櫃位內一盞燈具關閉，使燈具亮了一整個晚上，翌日就被樓管開罰1萬元。「1萬元真的好多…」罰金對該工讀生而言負擔沉重，因此上網求救有無解決辦法，網友看見此案例，紛紛大罵「太誇張」，認為不符比例原則。

該百貨回應，這項條款是從3月底就開始執行，有先行告知，並非臨時開罰，且開罰對象是該專櫃，非工讀生本人；後來經溝通後，該專櫃已實裝將電源自動關閉的裝置，並撤銷該筆罰款。

「櫃姐der靠北」是由專櫃暨銷售人員工會所成立的臉書粉專，用於協助百貨專櫃人員在職場上遭遇的問題，22日下午PO出文章表示，一名19歲工讀生私訊該粉專求救，14日下班時疏忽有一盞燈沒有關到，就被樓管開罰1萬元，詢問是否有解決方法？文章一出即引發網友近200則回文討論，認為這筆罰款「不合比例原則」、「罰單先拍下來，去勞工局申訴」、「光明燈都沒有這麼貴」。

該百貨回應，確有此事，但這項條款是在3月底的時候就已布達，專櫃人員在進駐時都知道這項條款，設立此條款是因近期火災情事頻傳，百貨對於消防方面相當重視，且開罰對象是針對該專櫃，並非工讀生本人，而該工讀生自事情發生後就沒去上班。

另外，百貨跟該專櫃協調，若有櫃員下班沒關閉電源，就要裝自動將電源關闢的裝置，該專櫃也願意配合，在願意配合的情況下，該筆罰款已經撤銷，百貨強調，「一切都是以消防安全為優先」。

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