大甲公車連環撞5車「肇事原因逆轉」！運將拒答…竟是腦血栓中風「無法言語」

▲吳姓運將肇事後還將公車開回停車場。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大甲國中前育英路25日清晨6時許發生連環車禍，一輛豐原客運公車行經事故路段時，突然失控沿路衝撞路旁停放車輛，一連撞了5車後還肇事逃逸。事後警方趕赴現場，發現肇事的吳姓司機（約50歲）並未酒駕，但對於事故原因為何，吳男卻沉默不語；起初警方以為吳拒絕說明，直到將他帶回局內後才發現情況不對，吳男疑似發生腦血栓中風現象，稍早已送往大甲光田急救。

目擊車禍的民眾在臉書社團「我愛大甲2」PO文，「難得早起騎車運動，還好我跟他不同向，媽祖有保佑！5個肇事地點我當場目擊2個！公車肇事後還逃逸，我只能騎單車追到停車場！」

事後警方趕抵現場，立即針對肇事的吳姓駕駛進行酒測，但酒測值為零。警方指出，現場員警從外觀上判斷，吳男並無異狀、也無受傷，但當詢問吳男個人資料、肇事原因等細節時，吳皆沉默不答。警方起初還以為吳男拒絕說明，直到吳男被帶回隊上時仍無法言語、還出現暈眩等症狀，警方這時才發現不對勁，立即詢問「需不需要送醫？」但吳仍未回答，警方便直接將其送往大甲光田醫院，經院方檢查，發現有腦血栓中風現象，目前正在開刀急救中。

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▼這起車禍共波及5車，幸未有人員傷亡。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）