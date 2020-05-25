台中男吸毒「鏗掉」167包毒品放騎樓　隔天來拿...警察在等他

▲楊姓男子疑吸毒過量恍神，將裝有大量毒品的手提袋放在台灣大道一處騎樓，隨後離開不知去處。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市楊姓男子2019年8月間疑吸毒吸到恍神，將裝有大量毒品的手提袋放在台灣大道一處騎樓，隨後離開不知去處，有民眾發現袋中裝有可疑物品，遂報警求助。警方抵達現場打開袋子時，發現袋內有K他命4包、毒品咖啡163包，但楊男不在現場，警方猜測他應會重回現場取物，經調閱監視器鎖定楊男長相並派員埋伏，翌日楊果然回到原處，員警當場將他帶回調查，依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，全案於3月起訴在案。

台中市第六警分局指出，市政派出所員警於2018年8月間接獲民眾報案，稱在台灣大道上一處騎樓發現2只提袋，袋內裝有可疑物品，遂派員前往查看。警方抵達現場打開袋子，赫然發現提袋內有大量毒品咖啡包及K他命等違禁品，還有證件及手機，由於提袋持有人不在現場，警方便調閱監視器畫面調查。

監視器畫面顯示，當日上午10時許，一名赤裸上半身的男子走路搖晃、神情恍惚地出現在騎樓前，手上還拿著黑色提袋，與現場遺留的提袋相同。警方認為楊男（24歲）疑吸毒過量導致恍神，才會將2只提袋放在現場忘記帶走，應會找時機重回現場取物，遂派員埋伏並請附近住戶密切注意楊男是否回去找尋提袋。

果不其然，翌日楊男返回現場尋物，警方馬上將他逮捕並帶回偵訊，楊男坦承該提袋是他所有，而除了袋中的4包K他命及163包毒品咖啡包，警方還在楊住處查扣K盤一個及K他命一包，警方詢後依法送辦，全案經台中地檢署偵辦，於3月將楊起訴在案。

▲▼除了袋中的4包K他命及163包毒品咖啡包，警方還在楊住處查扣K盤一個及K他命一包。

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