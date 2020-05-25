引爆瞬間曝光！開瓦斯桶點火「炸翻滾3圈」毀夜市16戶　金髮男辯：心情不好

記者白珈陽／台中報導

台中市中華夜市店家21日遭一名林姓男子縱火，16家商家、民宅慘遭祝融，如今縱火瞬間曝光！警方接獲有可疑男子徘徊，到場上前欲盤問林男，此時雙方僅有一步之遙，林男突將瓦斯開關旋開並拿起打火機作勢點燃，2員警見狀立即退到約3公尺外，豈料林男竟然真的引爆，當場被爆炸威力震倒在地上翻滾3圈，隨後火勢開始蔓延。

▲林男引爆瓦斯桶後， 被爆炸威力震倒在地上翻滾3圈 。（圖／民眾提供）

這場大火延燒逾4個小時，除中華夜市上有9戶商家、民宅被燒毀，另波及台灣大道7戶；火勢一度造成9人受困，幸均及時搶救，其中65歲羅姓男子吸入性嗆傷，血液一氧化碳濃度過高，需接受高壓氧治療，住院觀察，另2名分別為20歲男子及19歲女子輕傷，沒有大礙。

警方指出，21日深夜3時許，台中市第一警分局接獲民眾報案，稱有一名金髮男子在中華夜市逗留，神情怪異，且「眼睛吊吊的」，便前往現場查看。

▲警方接獲有可疑男子徘徊，到場上前欲盤問林男，此時雙方僅有一步之遙。

店家監視器畫面顯示，2名員警到場時，林男正徘徊於瓦斯桶旁，2員警才上前問沒幾句，見林男旋開瓦斯開關，又拿起打火機作勢點燃，嚇得趕緊快步逃離約3公尺外，並喝止林男動作，但林男不但不理會，更蹲下將瓦斯引燃，瞬間火光四起，爆炸的威力將林男震倒在地、翻滾3圈，起身後，林一度走近起火點看著火焰燃燒，再慢慢走離現場。

▲見林男作勢點燃，警方嚇得趕緊快步逃離約3公尺外，並喝止林男動作。

警方隨即將林男壓制帶回，經訊問，林男供稱他心情不好，且犯案前曾吸食安非他命，認為有人要害他；警方依公共危險罪嫌移送，檢方訊後聲押獲准，並不排除他有被害妄想症，將送精神鑑定。

僅因心情不好而犯案，險炸傷2名員警，更釀成16家商家、民宅大火，雖未有人因此喪命，但許多店家多年心血就在這場大火中失去，何其無辜。

▲店家慘遭祝融，銀樓老闆娘與友人相擁泣不成聲。（圖／記者白珈陽攝）

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