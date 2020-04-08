女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回「我確診」…最高罰300萬

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名婦人到加油站加油，見工讀生未戴上口罩「工作沒戴口罩沒關係嗎？」，他竟回說「我已經確診（新冠肺炎）了，所以不需要戴口罩」，婦人嚇到離開後立即通報1922防疫專線，警方獲報將工讀生帶回量體溫、消毒，訊後得知「只是玩笑話」，訊後依違反嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例罪嫌送辦。

▲柯姓加油站工讀生沒戴口罩，嚇唬婦人「我確診」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼婦人嚇到貼文詳述遇到自稱確診的加油員。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，新北市三重區一名18歲柯姓加油站工讀生，疑不滿來加油的婦人質問他「工作沒戴口罩沒關係嗎？」，竟脫口而出「「我已經確診（新冠肺炎）了，所以不需要戴口罩」，還接著說「是真的，我胸口還覺得熱熱的，而且我有吃藥」，婦人嚇到離開後立即打防疫專線1922通報，並在臉書不公開社團貼文。

警方獲報後，立即聯繫婦人，隨即到加油站帶回柯姓工讀生，經訊問他表示自己並非新冠肺炎確診，只是不滿婦人質問，才會開玩笑隨口脫出嚇唬她，警方告誡已觸法恐罰最高300萬，他不可置信要罰這麼重，當場對自己行為感到懊悔，訊後仍依違反嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例罪嫌送辦。

警方表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」業經公布施行，民眾千萬不要任意製造、散播或轉傳有關疫情不實資訊，無端製造社會大眾恐慌，相關行為可依條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

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