工讀妹第2天就曠職！月底突現身「討1日薪水」：聞你們油煙味我昏睡1個月

▲離職示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

離職原因百百種，雖然有些理由聽起來就是給雙方台階下，不過過於特殊的話還是會讓人很傻眼。一名雇主就分享了讓他印象深刻的離職原因，貼文曝光後也讓心情不好的網友們秒笑開。

「來刷一下『很瞎離職理由』的樓。」一名網友今（6日）在臉書「爆廢公社公開版」分享自家工讀生超扯的離職原因。只見其中一人表明，因為半夜下班回家，爸爸說會被洗澡聲吵醒，所以選擇不做了，讓原PO超傻眼。

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沒想到還有更扯的，原PO先前問一名女工讀生「第一天做的還好嗎？會不會不適應？」對方回答「我覺得很好很棒！」怎料工讀妹第二天起卻直接消失沒來，到了月底才突然出現，說要領月初工作的「1日工錢」。

原PO詢問工讀妹原因，對方才解釋「老闆我聞了你們的油煙味，昏睡了快一個月欸！」讓他聽了超無言，火速算完薪水就讓對方走人。

▲女員工表示自己昏睡了一個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，網友笑噴表示「失眠可以去你那借聞油煙味嗎？」同時也群起分享員工超奇葩離職案例，「會認廁所，沒辦法離家太遠上班（那你當初為什麼跑這麼遠來應徵工作）」、「因為下班時候同事約吃宵夜，壓力大」、「媽祖托夢要換工作」、「鬼月她晚上不敢回家，所以要離職（19：00下班）」。

不過也有一票人認為第一個理由很合理，畢竟尊重家人、室友的作息是很重要的，「可能爸爸真的忍了很久，長期下來沒辦法才跟孩子開口。」

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