人夫激戰嫩24歲小三2回合！偷拍「交換體液片」：我要自保　正宮播影片她才知

▲徐姓人夫在外偷吃，還偷拍與小三的親密影片，直到正宮提告，小三才得知遭偷拍，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／苗栗報導

林姓女子在某醫院工作時，認識了大他24歲的徐姓人夫，2人因此發生婚外情，而徐男還在2人發生關係時偷拍下影片，而林女直到被正宮提告妨害家庭才知道自己被偷拍，氣得怒告徐男妨害秘密。法院審理後，依法判徐男3個月徒刑，林女再提民事求償，法官也判他須賠償20萬元。

判決書指出，相差24歲的林女與徐男因工作而認識，還發生婚外情，而2016年7月間2人到苗栗一間摩鐵大戰了2回。期間，徐男未經過林女同意，就擅自拿手機錄下2人的親密影片。

直到徐男妻子發現2人姦情，並提出畫面為證時，林女才知道自己遭到偷拍，而最後不僅遭到法官判刑，身心靈也受到了極大的傷害，因此決定怒告徐男妨害秘密，並求償60萬元。

不過，徐男到庭時，矢口否認偷拍，辯稱案發前一天林女在考試，並未外出也未與他碰免，何來有偷拍的行為存在，且偷拍的影片中，沒有明顯特徵可以證明就是他。

然而，法官調查，徐男在檢方偵查時曾表示，「當時我認為林女對我有意圖，為了防止日後對方跟我上法院，為了蒐證才拍下影片，是將手機放在桌上，鏡頭對著床，拍到的內容是我跟她發生性行為的場景，只是要證明林女是自願跟我發生性行為，不是受我脅迫，因為我們年紀差很多」等。

法官審理後，認定徐男罪刑，並將他判刑3個月，而林女再提民事求償，法官最後判徐男須賠償她20萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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