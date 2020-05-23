27歲碩士賣場偷拍下面！短裙美女老師嘶吼「你倒楣了」　暴怒還原全程

記者許力方、郭世賢／基隆報導

基隆大賣場發生一起偷拍事件，林姓美女老師跟男友一起逛賣場，未料疑似遇到色狼，當場發飆「你惹錯人了，有點倒楣，我比他還兇！」還原當時，27歲倪姓男子一路尾隨，發現女老師停駐就慢慢蹲下，將鏡頭對準裙底，她一發現，轉身箭步上前抓住對方的手，要求道歉，並堅持提告妨害秘密。

事發於22日晚間9時許，穿著牛仔短裙、留著俏麗短髮的林姓女老師和張姓男友前往深溪路一家大賣場逛街，過程中，發現背後一名男子行跡詭異，拿著手機沿路尾隨，氣得轉身逮人，嗆聲說「因為你今天惹錯人，有點倒楣，你不是惹到他，是惹到我，我比他還兇！」

▲被碩士生偷拍裙底，美女老師轉頭逮人：你惹錯人了。（圖／記者郭世賢翻攝）

林女緊抓著對方的手怒吼「拿出來」、「不要刪」，情侶倆氣得痛罵「你搞什麼東西？我在這邊你還敢拍喔？」「還怕喔？敢做這種事還怕丟臉喔？」懷疑對方還有偷拍別人，拉扯中，倪男趕緊將手機摔爛，企圖毀滅證據，讓林女氣得打電話報警，最後將人帶至警衛室。

林女事後受訪時還原過程，當時逛著逛著發現好像後方有人鬼鬼祟祟，她走到哪就跟到哪，一手拿著手機蹲下起立，「不知道在幹嘛就靠很近！」最後等到停下時，倪男慢慢地蹲下，伸出手將手機鏡頭對準裙底偷拍。監視器畫面顯示，倪男在賣場假裝在購物挑選商品，卻不時回頭瞄，再到旁邊看一看手機。

倪姓男子家住新竹，到基隆就讀，有1名女友，當晚隻身前往賣場找尋下手對象，鎖定女老師後，明知男友在側、賣場內人潮眾多，竟還大膽地拿出手機沿路跟拍。事後，倪男坦承犯行，摔爛的手機及監視器畫面將交由檢察官偵辦，警方也依妨害祕密罪將倪男移送基隆地檢署偵辦。